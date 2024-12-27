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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescidi Aksa baskınını kınadı

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Açıklamada, İsrailli yetkililerin Gazze'deki soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirmeye yönelik provokasyonlarına dikkat çekilerek, bu eylemlerin bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz" denildi.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında ayrıca "İsrailli yetkililerin Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa'daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescidi Aksa baskınını kınadı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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