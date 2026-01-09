Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'daki Türk Azınlık İlkokuluna Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'daki Türk Azınlık İlkokuluna Saldırıyı Kınadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Batı Trakya'da bulunan bir Türk azınlık ilkokulunun tahrip edilmesi hakkında açıklama yaptı. Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınadıklarını belirtti. Keçeli, olayın aydınlatılması, faillerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Yunan makamlarından beklentilerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Trakya'da bulunan bir Türk azınlık ilkokulunun tahrip edilmesi hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasını, faillerin ivedilikle tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını Yunan makamlarından bekliyoruz. Karacaoğlan'da yaşayan soydaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor; Türkiye olarak, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu

Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide başına gelenler olay oldu
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar