Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek.

Bakan Fidan'ın Rusya temaslarında, 16 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Belousov'un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Ziyaretin gündeminde Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra, ticaret, enerji ve turizm gibi iş birliği alanlarında atılabilecek yeni adımların da ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barıştan yana olduğu mesajını yinelemesi ve Türkiye'nin müzakere süreçlerinde kolaylaştırıcı rol oynamaya devam edeceğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın gündeminde Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler de yer alıyor. Bu bölgesel meselelerde taraflar arasında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Son dönemde yoğun diplomasi trafiği

Bakan Fidan, Rusya'ya son olarak 10-11 Haziran 2024 tarihlerinde BRICS+ toplantısına katılmak üzere gitmişti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ederek 24 Ekim 2024'te düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmıştı.

Fidan ile Lavrov'un son yüz yüze teması ise 12 Nisan 2025'te Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşmişti.

Öte yandan, Lavrov 23 Şubat 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Fidan'la görüşmüştü.

İki bakan ayrıca, 18 Ekim 2024'te İstanbul'da düzenlenen 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında ve 20 Şubat'ta Johannesburg'da yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya gelmişti.

BBC
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