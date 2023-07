Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan, Kur'an-ı Kerim yakılmasına göz yuman İsveç'e sert tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan basın toplantısında İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki göstererek "Yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır" ifadelerini kullandı.

"NATO'YA GÜÇ DEĞİL SORUN GETİRECEK OLMALARI BİZİ DÜŞÜNDÜRÜYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılması hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Fidan, "Yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Türkiye olarak biz de İsveç'teki Kuran yakma hadisesini kınadık ve kınamaya devam edeceğiz. Dünyanın çeşitli çevrelerinden de bu menfur olaya tepkiler geldi. Bu tepkilerin daha etkili ve daha sonuç alıcı olması için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bir tepki ortaya konmazsa bu ne ilk ne de son olacak. İsveç'in NATO üyeliğinin tartışıldığı günlerde İsveç güvenlik sistemini provokasyonlarını engellemeye yetmeyen bir yapıda olması, NATO'ya güç değil sorun getirecek bir noktada olması açıkçası bizi düşündürüyor. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesi itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bir yük mü yoksa fayda mı getireceği konusu artık daha çok tartışmaya açıktır. Ancak İsveç görevlerini yerine getirirse her türlü alternatif de mevcut." dedi.

"İSRAİL SALDIRILARI BİR AN EVVEL DURDURMALI"

Fidan sözlerine şöyle devam etti: "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları bir an evvel durmalıdır. İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınadık. Türkiye ve Ürdün olarak bölgede sukünetin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır.

"MISIR'LA KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİLERİMİZİ ATIYORUZ"

Biliyorsunuz Türkiye ile Mısır bölgelerinde güçlü iki kardeş ülkedir. Tarihi, coğrafi, kültürel, stratejik ve inanç bağlarından dolayı iki önemli ülkenin birbirlerinden ayrı kalma lüksü yoktur. Bu perspektiften hareketle Cumhurbaşkanlarının iradeleriyle bir süre önce bir süreç başlatıldı. En son noktada bildiğiniz gibi Kasım 2022'de iki cumhurbaşkanı bir araya geldi ve alınan kararlar neticesinde konuları ilerlettiler. Bugün aldığımız ortak kararla Mısır ve Türkiye olarak karşılıklı büyükelçilerimizi atıyoruz. Bundan sonra ilişkilerimiz siyasi ekonomik ve diğer bütün alanlarda ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin de iradesi bu yönde."