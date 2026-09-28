Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE'de Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde, Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti kapsamında bugün Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı