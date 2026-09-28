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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE'de Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE'de Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında bugün Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde, Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti kapsamında bugün Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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