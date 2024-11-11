Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'de yapılan başkan seçimleri sonrası sandıktan zaferle çıkan Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak 2025'te başkentte yapılacak yemin töreniyle Beyaz Saray'da koltuğa oturacak.

TRUMP DÖNEMİ MERAK KONUSU

Trump'ın rakibi Kamala Harris'e fark atarak kazandığı seçim zaferi sonrası dünya genelinde ilişkilerin nasıl devam edeceği ya da değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu.

BAKAN FİDAN'A "YENİ DÖNEM" SORUSU

Milliyet'e konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde değişiklik olur mu?" sorusuna da yanıt verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE TRUMP BİRBİRLERİNİ TANIYOR"

Bakan Fidan "Türk-Amerikan ilişkileri köklü bir geçmişe sahiptir. İki ülke arasında, kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak, zaten müttefiklik ilişkilerine dayalı üst düzeyli bir diyalog var. Türkiye-ABD arasındaki konuları ele almak üzere ihdas edilen stratejik mekanizma, yeni dönemde de çalışmalarını elbette sürdürecek. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump zaten birbirlerini tanıyorlar.

"YENİ YÖNETİMİN HAZIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Samimiyet, seçimin hemen akabinde iki liderin yaptıkları telefon görüşmesine de açıkça yansıdı. Yeni dönemde ABD ile stratejik diyaloğumuz doğal olarak devam edecek. Gündemimizdeki konuların, iş birliğine açık, yapıcı bir anlayışla ve bütüncül şekilde ele alınması gerekiyor. Biz buna hazırız. Yeni yönetimin de buna hazır olduğunu düşünüyorum."