Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren ve başkent Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, söz konusu temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye halkının yanında durmaya, meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ŞARA İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen 9 ayda 3. kez Şam'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, her ziyaretinde Suriye'nin birçok alanda gösterdiği ilerlemeyi bizzat müşahede ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliklerinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Fidan, Şara ile yaptığı görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

GÜVENLİK TEHDİTLERİ GÜNDEMDE

Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdiklerini aktararak "Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye'nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık. Türkiye olarak, Suriye'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye hükümetine gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık." değerlendirmesini yapan Fidan, görüşmelerde, İsrail'in Suriye'yi "hedef alan faaliyetlerinin" de ele alındığını belirtti.

"TÜRKİYE, SURİYE HALKININ YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK"

Fidan, Suriye halkının, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istediği mesajını vererek Suriye hükümetinin, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele ettiğini kaydetti.

Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun önemli bir destek sağladığını vurgulayan Fidan, "İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir. İsrail'in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

Bakan Fidan'ın paylaşımı şu şekilde;

Kaynak: AA / Dünya
