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Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü

Terör örgütünün Hakan Fidan'la ilgili yalanı çürütüldü
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin propagandasını yapan sosyal medya hesapları tarafından yürütülen bir algı çalışması daha çürütüldü.

DMM DEVREYE GİRDİ

Söz konusu hesaplar tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

"İSİMLERİYLE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ İŞARET ETMİŞTİR"

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK/YPG'nin propaganda hesapları tarafından paylaşılan açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ait değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulamış, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söylemiştir. Bakan Fidan, konuşmasında iddia edildiği gibi herhangi bir etnik köken veya inançtan olan sivilleri değil, direkt olarak isimleriyle terör örgütlerini işaret etmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz. "

Dışişleri Bakanı Fidan'ın PKK/YPG Açıklaması: Propaganda Hesapları Yanıltıcı Bilgi Paylaşıyor

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Pkk'lılar haricinde herkes pkk ayrı kürt ayrı biliyor çok şükür halkımız zekidir

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Devletleri olmadığı için kürtlerin çoğu bağımsızlık hayali ile bu terör örgütlerini destekliyor

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Hakan Fidan Ankara doğumlu ancak Van kökenli Kürt bir devlet adamı, nasıl olurda Kürt düşmanlığı yapsın ki? Anası babası kardeşleri kürt zaten. Not: Aynı zamanda Ankaragücü taraftarıdır, medyada yer almayan önemsiz bir bilgi de ben veriyim..

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Haber YorumlarıSerhat Bağcı:

Burada bir tane hesap demiş ki adı ülkücü gençlik. Kürtlerin çoğu destekliyor demiş. Ben bu söze katılamıyorum katılmıyorum daha doğrusu Ben bir vatandaş olarak bu ülkenin. Bu vatanın evladı olarak Kürt kökenliyim ve desteklemiyorum. Görme engelliyim. Sesli programla bir haberleri okuyabiliyorum.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Bilemem... Ateş olmayan yerden duman çıkar mı, bilemem, her şeyin en güzelini Allah bilir. Dilerim temiz dir

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