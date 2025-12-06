Haberler

Bakan Fidan, 23'üncü Doha Forumu'na katıldı

Bakan Fidan, 23'üncü Doha Forumu'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu'nda 'Parçalanma Çağında Arabuluculuk' konulu oturumda Türkiye'nin Suriye krizi ve mülteci politikalarını değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında, 'Parçalanma Çağında Arabuluculuk' başlıklı açılış oturumuna katıldı. Oturumda konuşma yapan Bakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'deki kriz başladığında açık kapı politikasını benimsediğini belirtti. Çok sayıda Suriyelinin savaştan kaçarak Türkiye'nin sınır kapılarına geldiğini kaydeden Fidan, "Bu politikamız insani hedeflere hizmet etmiş oldu. Ukrayna'da, Gazze'de, Suriye'de artık işler yoluna giriyor gibi görünüyor ancak şu anda ara buluculuk ve barış inşası faaliyetleri kapsamında Trump'ın yapmak istedikleri, Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşüyor. Biz en başta Ukrayna'da bir ateşkes istedik, Gazze'de ateşkes istedik, Suriye'de uluslararası iş birliği istedik, istikrarın sağlanabilmesi için çünkü son 10 yıldır mülteci krizinden çok ağır dersler çıkardık. Bölgemizde yaşanan sorunlara ara buluculuk yaparak aslında özellikle mülteci krizi kapsamında insanların yaşadığı acıları hafifletmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı

7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar
77 yaşındaki adam eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Vahşet evi! Yaşlı adamın işlediği cinayetin her detayı kan dondurdu
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Camide 'pes' dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler

Camide "pes" dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler
Cehennem Deresi'nin altında heyecanlandıran keşif! Mihrap, küpler ve sır dolu mezar bulundu

Heyecanlandıran keşif! Mihrap, küpler ve sır dolu mezar bulundu
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
'Allah' isimli kullanıcı ezan sesinin telifini aldı iddiası

Videosunda ezan sesi duyulanlar gelen bildirimle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.