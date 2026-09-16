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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda probleme sahne olan bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ın iki istikrar adası konumunda olduğunu belirterek iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilerek sürdürüleceğini bildirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, çok sayıda probleme sahne olan bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ın iki istikrar adası konumunda olduğunu belirterek iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilerek sürdürüleceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel sorunlar ile bölgesel gelişmeler karşısında her daim iş birliği ve dayanışma içinde bulunulan, kardeş ve müttefik Azerbaycan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti. Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde Azerbaycan'da bulunmanın güzel bir tevafuk olduğunu kaydeden Fidan, samimi misafirperverlikleri dolayısıyla başta mevkidaşı Ceyhun Bayramov olmak üzere tüm Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Fidan, temaslarda bölgedeki krizlerin değerlendirildiğini, Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi ile Türk dünyasının ortak geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Açıklamasında ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileriye taşıyacak adımların, enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak projelerin ve güvenlik alanındaki iş birliğinin ele alındığını bildiren Fidan, çok sayıda probleme sahne olan bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ın iki istikrar adası konumunda bulunduğunu vurguladı. Bakan Fidan, kardeş Azerbaycan ile olan iş birliğini daha da derinleştirmeye ve ortak hedefler doğrultusunda omuz omuza yürümeye devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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