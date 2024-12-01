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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan'da sağlanan ateşkes, Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Fidan ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail'in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da görüşüldü.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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