Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
Son dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu tamamlandı. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ardından görüşmelerle ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" ifadesini kullandı.
Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde bugün İstanbul'da buluştu. Sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetlere başarılar diledi, sorumluluklarının büyük olduğunu aktardı. Erdoğan'ın mesajları hem Rus hem de Ukrayna heyetinden alkış aldı.
İki ülke heyetinin müzakereleri 14.00'te sona ererken, Rus ve Ukrayna heyeti açıklamalarda bulundu. Ukrayna heyeti, 'Garantör' vurgusu yaparken, Türkiye'yi de işaret etti. Rus heyeti ise görüşmelerin 2 hafta süreceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" denildi.
4.5 saat süren müzakere sonrası Ukrayna ve Rusya heyetlerinden art arda açıklamalar gelirken, tarihi müzakereye ilişkin son açıklama ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bugün her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdik. Toplantının açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması barışa verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu sürece destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır. Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz. Bu savaş artık durmalıdır.
Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelerek anlaşmaya son şeklini vermesini bekliyoruz. Görüşmemizde diğer hususların yanı sıra insani yardım ve insani koridorların açılmasını da ele aldık. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durdurulması ve kalıcı bir barışın sağlanması için uluslararası toplumla uyumlu şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz."
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022