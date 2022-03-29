Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Rus ve Ukrayna heyetleri barış müzakereleri için Türkiye'nin liderliğinde bugün İstanbul'da buluştu. Sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyetlere başarılar diledi, sorumluluklarının büyük olduğunu aktardı. Erdoğan'ın mesajları hem Rus hem de Ukrayna heyetinden alkış aldı.

UKRAYNA VE RUS HEYETLERİNDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

İki ülke heyetinin müzakereleri 14.00'te sona ererken, Rus ve Ukrayna heyeti açıklamalarda bulundu. Ukrayna heyeti, 'Garantör' vurgusu yaparken, Türkiye'yi de işaret etti. Rus heyeti ise görüşmelerin 2 hafta süreceğini ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan toplantının ardından kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" denildi.

BİR AÇIKLAMA DA BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN

4.5 saat süren müzakere sonrası Ukrayna ve Rusya heyetlerinden art arda açıklamalar gelirken, tarihi müzakereye ilişkin son açıklama ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇILIŞI YAPMASI ÖNEMLİYDİ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bugün her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdik. Toplantının açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması barışa verdiğimiz önemin göstergesidir. Bu sürece destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. En öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır. Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz. Bu savaş artık durmalıdır.

"ANLAŞMAYA SON ŞEKLİNİN VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelerek anlaşmaya son şeklini vermesini bekliyoruz. Görüşmemizde diğer hususların yanı sıra insani yardım ve insani koridorların açılmasını da ele aldık. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durdurulması ve kalıcı bir barışın sağlanması için uluslararası toplumla uyumlu şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz."