Dış Politika Analisti Hüsamettin Aslan: Gazze'de kalıcı bir ateşkes beklemiyorum

Gazze'de kalıcı barış umudu yeniden gündeme geldi. Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın imza attığı niyet belgesinin ardından Dış Politika Analisti Hüsamettin Aslan, sürecin perde arkasını Haberler.com ekranlarında anlattı.

"SÜREÇTE KALICI BİR ATEŞKES BEKLEMİYORUM"

Gazze'de yaşanan çatışmaların sona ermesi için imzalanan anlaşmanın umut verici olduğunu belirten Aslan, buna rağmen kalıcı bir ateşkes beklemediğini söyledi. "İsrail'in 2 yıldır yaptığı soykırım yanına kar kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İMZACI GARANTÖR OLMASI BÜYÜK BAŞARI"

Aslan, Türkiye'nin anlaşmada garantör ülkeler arasında yer almasının dış politika açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. "Bu durum, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisini gösteriyor" dedi. Ayrıca Hamas'a verilen sözlerle İsrail'e sunulan taahhütler arasında muğlaklık olduğunu belirtti.

"NETANYAHU ATEŞKESİ YAPMAK ZORUNDA KALDI"

Gazze'de imzalanan belgenin ikinci aşamasının en zorlu bölüm olduğunu ifade eden Aslan, "Netanyahu ateşkesi yapmak zorunda kaldı. Ancak anlaşmanın en zor kısmı ikinci aşama olacak" sözleriyle dikkat çekti.