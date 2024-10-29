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Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası

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Rusya'nın Saint Petersburg kentinde meydana gelen trajik bir kaza sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Direksiyon başında uyuyan otobüs şoförünün kontrolünü kaybettiği otobüs, Moika Nehri'ne uçtu. Kazada 20 yolcu bulunan otobüste 8 kişi otobüsün çatı kapağından, 10 kişi ise kendi çabalarıyla kurtuldu. Kazadan kurtulan şoför hemen tutuklandı ve ihmalle ölüme sebebiyet vermek suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, otobüs şirketi de ciddi güvenlik ihlalleri yaptığı için cezalandırıldı.

Bu yılın Mayıs ayında Saint Petersburg'da meydana gelen trajik kazada, direksiyon başında uyuya kalan otobüs şoförü Rakhmatshukh Kurbonov'un kullandığı araç, Moika Nehri'ne uçtu. Kaza sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, 262 numaralı otobüsün önce iki araca çarptığı, ardından güvenlik bariyerini aşarak 3 metre derinliğindeki nehre düştüğü anlar kaydedildi. Kaza sırasında otobüste 20 yolcu bulunuyordu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Bolshaya Morskaya Caddesi'nden Potseluyev Köprüsü'ne dönmeye çalışan yorgun şoför, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs önce park halindeki araçlara çarptı, ardından yan yatarak nehre düştü.

Kazadan sonra 8 yolcu otobüsün çatı kapağından çıkarıldı, 10 yolcu ise kendi çabalarıyla kurtularak nehirdeki botlar tarafından kurtarıldı. 5 kişi hastaneye kaldırılırken, kazadan kurtulan şoför hemen tutuklandı.

Mahkeme, ihmalle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan şoförü 6 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 2.5 yıl süreyle ehliyetine el koydu. Ayrıca otobüs şirketinin de ciddi güvenlik ihlalleri yaptığı tespit edildi.

Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası

Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası

Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası

Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası

Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Saint Petersburg 3-sayfa Rusya Yaşam Dünya Kaza

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