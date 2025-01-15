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Dikkatsiz askerler, Fransa'nın sırlarını yanlışlıkla açığa çıkardı

Dikkatsiz askerler, Fransa'nın sırlarını yanlışlıkla açığa çıkardı
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Egzersiz takip uygulaması Strava'yı kullanan denizci Fransız askerlerin paylaşımları, yanlışlıkla Fransa'nın nükleer sırlarını ortaya çıkardı. Paylaşımların ardından denizaltı devriye tarihleri ve diğer ayrıntılar Strava'da görülürken, donanmadan "İhmal var, risk yok" açıklaması yapıldı.

Le Monde gazetesine göre, egzersiz takip uygulaması Strava'yı kullanan denizci Fransız askerlerin paylaşımları, yanlışlıkla Fransa'nın nükleer sırlarını ortaya döktü.

Fransa, dört nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı işletiyor ve bunlardan birinin olası bir saldırıya karşı her zaman denizde olması gerekiyor.

ASKERLER TATBİKAT VERİLERİNİ YANLIŞLIKLA GÖNDERDİ

Ancak bazı üs personeli tatbikat verilerini yanlışlıkla Strava'ya gönderdi. Bu da denizaltı devriye tarihlerinin ve diğer ayrıntıların Strava'da görülmesine neden oldu. Donanma "İhmal var, risk yok" açıklaması yaptı.

ÜSTE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK

Üssün güvenliği, kara, deniz ve drone devriyeleri ile sağlanıyor. İki binden fazla çalışanın üsse girerken kimlik bilgilerini göstermesi gerekiyor. Tarayıcılar, yüz tanıma sistemleri ve köpek ekipleri güvenliği dikkatle izliyor. Cep telefonları ve diğer elektronik cihazlar üssün büyük bir bölümünde yasak ve birden fazla kontrol noktasında özel kutularda saklanıyor.

İSTEMEDEN İFŞA ETTİLER

Ancak yaşanan skandal, son derece hassas bilgilerin bu güvenlik kalesinden sızmasını engelleyemedi. Yapılan soruşturma, denizaltı askerlerinin antrenmanlarını kaydedip paylaşabildikleri Strava uygulamasını kullanarak devriyelerin hızıyla ilgili bilgileri istemeden çevrim içi olarak ifşa ettiklerini ortaya koydu. Uygulamayı kullanan Fransız, Amerikan ve Rus başkanlarının korumaları da takip edilebiliyor.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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