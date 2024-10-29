ABD'li rapçi Diddy hakkında erkek çocuklarına yönelik cinsel saldırı suçlaması

New York'ta açılan her iki davada da, iddia edilen saldırıların gerçekleştiği sırada reşit olmayan erkeklere ait suçlamalar yer alıyor. Combs'un yasal temsilcileri, "Kendisi hiçbir zaman erkek veya kadın, yetişkin veya küçük, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadı ve insan ticareti yapmadı" açıklamasında bulundu.

Cinsel istismar iddialarının birinde çocuğun 10 yaşında olduğu, ikincisinde ise, Combs'un, yapımcılığını üstlendiği bir yarışma için seçmelere katılan ve reşit olmayan bir çocuğa istismarda bulunduğu ifade edildi. Combs'un avukatları, "Kendisi hiçbir zaman erkek veya kadın, yetişkin veya küçük, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadı ve insan ticareti yapmadı" açıklamasını yaptı.

Dünya çapında gündem olan 'Diddy' davasıyla ilgili olarak yeni davalar açılmaya devam ediyor. ABD'de cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alındı.

New York'ta açılan her iki davada da, iddia edilen saldırıların gerçekleştiği sırada reşit olmayan erkeklere ait suçlamalar yer alıyor. Combs'un yasal temsilcileri, "Kendisi hiçbir zaman erkek veya kadın, yetişkin veya küçük, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadı ve insan ticareti yapmadı" açıklamasında bulundu.