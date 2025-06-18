Devrim Muhafızları'ndan İsraillilere iki seçenek: Ya cehennem ya kaçış

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen son füze saldırısında uzun menzilli Secil füzeleri kullandıklarını belirterek, "İsrailliler artık sığınaklarda cehennemi yaşamak veya İsrail'den kaçmak arasında seçim yapmalıdır" açıklamasını yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen 12'inci dalga füze saldırısının ardından açıklama yaptı.

SECİL FÜZELERİ KULLANILDI

Açıklamada, söz konusu saldırıda uzun menzilli Secil füzelerinin kullanıldığı belirtilerek, "Füze saldırıları yoğun ve sürekli olacaktır. Siyonistler için cehennem kapılarını açtık. İşgal altındaki toprakların üzerindeki gökyüzü, İran füzeleri ve insansız hava araçlarının kullanımına açıktır" denildi.

İSRAİLLİLERE İKİ SEÇENEK SUNULDU

Devrim Muhafızları, "İsrailliler artık sığınaklarda cehennemi bir yavaş ölümle yaşamak veya İsrail'den kaçmak arasında seçim yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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