Devrim Muhafızları, ABD ile çatışmanın yedi şart yerine gelene dek süreceğini duyurdu

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, İran'ın ABD ile olan çatışmasının, Tahran'ın açıkladığı yedi şart yerine getirilene kadar sona ermeyeceğini belirtti. Mehbi, İran'ın ABD ile çatışmada yeni aşamalara girmeye hazır olduğunu kaydetti.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Takistan'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Mehbi, "İslam Cumhuriyeti'nin güçlü kolu olan Devrim Muhafızları, saldırganı cezalandırmaya kararlıdır ve İran'ın açıkladığı yedi şartın tam olarak yerine getirilmesine kadar ABD ile çatışma süreci durmayacaktır" dedi.

İran ile ABD arasındaki mevcut duruma değinen Mehbi, savaşın önceki haliyle sona erdiğini söyleyerek, "Ancak çatışmanın niteliği sona ermedi ve İslam Cumhuriyeti bu çatışmanın yeni aşamalarına girmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA