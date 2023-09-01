Dev boğayı aracının ön koltuğuna oturtan sürücü polis tarafından uyarıldı

Nebraska'da polis, araçta oturan devasa bir boğayı görünce sürücüyü uyardı. İlk başta küçük bir buzağı beklerken, Watusi boğasıyla karşılaşıldı. Polis, sürücüye boğayı eve götürme talimatı verdi. Olay, olağanüstü bir anı olarak hafızalarda kaldı.

Nebraska eyaletinde, bir aracın ön koltuğunda oturan bir boğayı gören polis, aracı hemen durdurarak sürücüye uyarıda bulundu. Bu olağanüstü olay, ABD'de gerçekleşti.

Otoyolda bu tuhaf manzarayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 30 Ağustos Çarşamba sabahı Norfolk kasabasında yerel polise, bir sürücünün aracında bir boğayla seyahat ettiği ihbarı yapıldı.

Nebraska polisi, bu garip haber üzerine hemen harekete geçti ve aracı durdurdu. Polis memurları, araçta küçük bir buzağı beklerken, devasa boynuzlarıyla ünlü bir Watusi boğasıyla karşılaştılar.

Olayın ardından yerel medya, bir polis memurunun sürücüye bir uyarı yazdığını ve boğayı evine götürmesini istediğini bildirdi. Bu olay, olağan dışı bir şekilde gelişen ve ilginç bir anı olarak hafızalarda kalan bir anı oldu.