Depremin yarattığı yıkım Çin uyduları tarafından görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken Çin'in gönderdiği uydulardan çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle sarsılırken Çin'in gönderdiği uydulardan gelen görüntüler ise durumun boyutunu ortaya çıkarıyor.

UYDULARDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Çin merkezli medya kuruluşu China Space News, Çin'in Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarının daha iyi analiz edilmesi için uydular gönderdiğini duyurarak bu uydulardan elde edilen görüntüleri paylaştı.

İKİ UYDUDAN VERİ ALINDI

Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için sentetik görüntüleme radar sistemini kullanan Çinli bilim insanları L-SAR 01A ve L-SAR 01B isimli iki uydudan veri aldığını duyurdu. Bilim insanları bu uyduların genelde ormanlaştırma, haritalanma ve doğal afetleri engellemek için kullanıldığını da aktardı.

TÜRK YETKİLİLERLE PAYLAŞILDI

Mikrodalga görüntüleme radar sistemine sahip olan bu cihazların yüzeyin yüksek çözünürlüklü mikrodalga görüntülerini çekebildiği de belirtildi. 10 Şubat'ta onlarca yüksek çözünürlüklü görüntü çekildiği ve bu bilgilerin Türk yetkililerin yanı sıra bölgedeki Çinli arama-kurtarma ekipleriyle de paylaşıldığı aktarıldı. Bu sayede arama-kurtarma çalışmalarında yardımcı olunduğu da belirtildi.

YARDIM ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çin medyasında yer alan haberlerde Çin'deki birçok akademik kuruluşun da verileri analiz ederek yardım çalışmalarına katkı sağlamaya çalıştığı belirtildi.