Yargıtay, 'deprem' temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek

Yargıtay Başkanlığı Koordinesinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatlarına uyumunun güçlendirilmesi amacıyla deprem temalı Ceza ve Hukuk Çalıştayları, şubat ayı içerisinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Çalıştayların temel amacı; benzer olaylara benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarının doğruluk ve öngörülebilirliğinin artırılmasıdır.

Deprem gibi toplumun tamamını yakından ilgilendiren ve çok boyutlu hukuki sonuçlar doğuran bir alanda, uygulamada birlik ve istikrarın sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda;

* Hukuk Çalıştayı 3-8 Şubat tarihleri arasında,

* Ceza Çalıştayı ise 10-15 Şubat tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecektir. Deprem sonrası ortaya çıkan uyuşmazlıkların hem hukuk hem de ceza boyutuyla ele alınacağı çalıştaylarda; bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay daireleri arasındaki içtihat uyumunun güçlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda çalıştaylara, deprem bölgelerinde görev yapan Bölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanları ve Üyeleri ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları davet edilmiştir. Çalıştayların resmî açılışı, 4 Şubat Çarşamba günü, Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'in açılış konuşması ile gerçekleştirilecektir. Yargıtay Başkanlığı bu çalıştayları düzenleyerek, bölge adliye mahkemelerinin kendi aralarında ortak yaklaşım içinde olmalarını ve Yargıtay Başkanlığı içtihatlarıyla uyumlu kararlar vermelerini hedeflemektedir.