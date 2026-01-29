Haberler

Yargıtay, "deprem" temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek

Yargıtay, 'deprem' temasıyla ceza ve hukuk çalıştayları düzenleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Başkanlığı koordinesinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatlarına uyumunu güçlendirmek amacıyla şubat ayında İzmir'de deprem temalı Ceza ve Hukuk Çalıştayları düzenlenecek.

Yargıtay Başkanlığı Koordinesinde, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatlarına uyumunun güçlendirilmesi amacıyla deprem temalı Ceza ve Hukuk Çalıştayları, şubat ayı içerisinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Çalıştayların temel amacı; benzer olaylara benzer kararların verilmesi suretiyle hukuki birliğin sağlanması, makul sürede yargılama ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı kararlarının doğruluk ve öngörülebilirliğinin artırılmasıdır.

Deprem gibi toplumun tamamını yakından ilgilendiren ve çok boyutlu hukuki sonuçlar doğuran bir alanda, uygulamada birlik ve istikrarın sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda;

* Hukuk Çalıştayı 3-8 Şubat tarihleri arasında,

* Ceza Çalıştayı ise 10-15 Şubat tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecektir. Deprem sonrası ortaya çıkan uyuşmazlıkların hem hukuk hem de ceza boyutuyla ele alınacağı çalıştaylarda; bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay daireleri arasındaki içtihat uyumunun güçlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda çalıştaylara, deprem bölgelerinde görev yapan Bölge Adliye Mahkemeleri Daire Başkanları ve Üyeleri ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları davet edilmiştir. Çalıştayların resmî açılışı, 4 Şubat Çarşamba günü, Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez'in açılış konuşması ile gerçekleştirilecektir. Yargıtay Başkanlığı bu çalıştayları düzenleyerek, bölge adliye mahkemelerinin kendi aralarında ortak yaklaşım içinde olmalarını ve Yargıtay Başkanlığı içtihatlarıyla uyumlu kararlar vermelerini hedeflemektedir.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Dünya
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor

Düğünlerde çeyrek takmak hayal oldu! Güncel fiyatına bakın
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

Faturalar zamlı mı gelecek? Bakan Bayraktar'ın yanıtı hayli net
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu