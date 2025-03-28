7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

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Deprem sırasında havuzdan taşan sular insanları önüne katıp sürükledi

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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4'lük iki deprem ülkeyi yangın yerine çevirirken bölgeden gelen bir görüntü büyük ses getirdi. Deprem sırasında gökdelenin metrelerce yükseklikteki havuzundan taşan sular yolda yürümekte olan insanları önüne katıp sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4'lük iki deprem coğrafyayı beşik gibi sallarken 10 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı anında kaydedilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

CUNTA YÖNETİMİ 6 BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN ETTİ

Yolların yarıldığı, çok sayıda binanın yerle bir olduğu Myanmar'da ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybederken cunta yönetimi 6 bölgede acil durum ilan etti.

PANİK ANLARI KAMERADA

7,7'lik deprem anında kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi. Sarsıntı sırasında metrelerce yükseklikteki gökdelenin tepesinde bulunan havuzlardaki sular taşarak yolda yürüyen insanları önüne katıp sürükledi. Yaşanan panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Deprem sırasında havuzdan taşan sular insanları önüne katıp sürükledi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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