Denizde trolle gezen balıkçının ağına takılan balık panik yarattı: Daha önce böylesini görmedim - Haberler

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Denizde trolle gezen balıkçının ağına takılan balık panik yarattı: Daha önce böylesini görmedim

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Denizde trolle gezen balıkçının ağına takılan balık panik yarattı: Daha önce böylesini görmedim

Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk'ta trol üzerinde çalışan balıkçı Roman Fedortsov'un ağına takılan balık paniğe neden oldu. Fedortsov daha önce benzerini görmediği balığı inceleyeceklerini söyledi.

Murmansk'ta özellikle derin denizlerde avlanan balıkçı Roman Fedortsov'un trol gemisiyle gezdiği sırada ağına takılan balık, herkesin dikkatini çekti. Balığı ağda gördüğü andan itibaren bir farklılık olduğunu sezen Fedortsov, hemen balığı kenardaki özel bir kovaya aldı.

GÖRÜNTÜSÜ ÜRKÜTÜYOR

Gözleri ve pulları daha önce tutulan hiçbir balığa benzemeyen bu balık, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Roman Fedortsov'un paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde 5 bine yakın beğeni geldi.

"DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Denizlerdeki ürkütücü yaratıkları yakalamasıyla bilinen Roman Fedortsov, bu balığın kendisi için de bir ilk olduğunu ve daha önce böyle bir balık tutmadığını dile getirdi. Roman Fedortsov daha önce yakaladığı birbirinden ilginç balıklar ve deniz yaratıkları bulunuyor.

İşte merak yaratan gizemli balık:

Denizde trolle gezen balıkçının ağına takılan balık panik yarattı: Daha önce böylesini görmedim

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Balıkçılık Yaşam Dünya Haberler

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