Denizde kaybolan başbakan : Gizemli hikaye

17 Aralık 1967 tarihinde Avustralya'nın Melbourne şehrinin güneyindeki Point Nepean bölgesinde, o dönemin başbakanı Harold Holt, surf tahtasıyla denize girdi ve bir daha asla geri dönmedi. O günden sonra kaybolan Holt'un bulunabilmesi için başlatılan geniş çaplı arama operasyonları ne yazık ki sonuçsuz kaldı.

GENİŞ KAPSAMLI SONUÇSUZ ARAMALAR

Avustralya hükümeti, Holt'un kaybolmasının ardından hemen arama çalışmalarına başladı, ancak ne yazık ki başbakan hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Denizde kaybolan başbakanın bulunamaması, ülke çapında büyük bir şok etkisi yarattı.

TEMSİLİ CENAZE TÖRENİ

Holt'un kaybolmasının ardından Avustralya, bir cenaze töreni düzenledi. Ancak bu tören temsiliydi; Holt'un cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Törene, o dönemin ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı da katılarak, kaybolan başbakana son görevlerini yerine getirdiler.

KOMPLO TEORİLERİ

Holt'un kaybolması, kısa sürede pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Bazı kişiler, Holt'un metresiyle birlikte kayıplara karıştığını öne sürerken, daha da iddialı teorilerde Holt'un Çin ajanı olduğu ve bir Çin denizaltısının onu alıp götürdüğü öne sürüldü. Ancak, bu komplo teorileri hiçbir şekilde kanıtlanamadı ve Holt'un kaybolmasının ardındaki gerçek hala gizemini koruyor.