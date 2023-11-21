Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kafkametler gemisinin bulunduğu yerde dalış yapıldığını ve geminin kırıma uğradığını açıkladı. Geminin batmasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, kazayla ilgili bilgilerin toplandığını ve sürecin devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Zonguldak genelinde tüm yolların açıldığı ve okulların hasar tespitinin yapıldığı bilgisi verildi.

'DENİZ DURULDUKTAN SONRA DALGIÇLARIMIZ GİRDİLER'

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kafkametler gemisi ile pazar günü erken saatlerde irtibat kesilmişti. O saatten itibaren bir irtibat kurulamadı. İlk andan itibaren izleme ve gözetleme faaliyetleri, iletişim kurma denemeleri, hava koşullarının el verdiği ölçüde, mevcut kabiliyetlerle yapıldı. Bugüne geldiğimizde, bu sabah itibarıyla dalış imkanı oldu. Deniz durulduktan sonra dalgıçlarımız girdiler. Şu anda gemiye ulaşıldı. Mendireğin arka tarafında ve baş kısmında, hemen mendireğe 25 metre mesafede bulundu. Geminin bulunduğu yerde yaklaşık derinlik, 15 metre civarında. Maalesef gemi kırıma uğramış vaziyette. Şu anda dipte görüş mesafesi, 30 santimetreye kadar düşüyor. Arkadaşlarımız geminin yaşam alanlarına girmeyi başardı. Buraya gelmeden önce mürettebatın ailelerini bilgilendirdik. Şu anda çalışmalar o bölgede devam ediyor. Aldığımız bilgileri öncelikle ailelerle, sonrasında kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

'SAVCILARIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN BİLGİLERİ TOPLUYOR'

Geminin batmasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Kazanın oluş biçimi, kaza öncesi, kaza sonrası hakkında adli soruşturma Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığımız ve onun yönetimindeki savcılarımız tarafından yürütülüyor. İlk andan itibaren bütün bilgileri topluyorlar. O süreç devam ediyor. Biz de o sürece bütün imkanlarımızla katkıda bulunuyoruz. Bunu da öncelikle kayıp yakınları ve bütün kamuoyu ile paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımız sürekli olarak konuyu takip ediyorlar. Sayın Başsavcımız yönetimindeki bütün savcılarımız bu konuda titiz bir şekilde, bütün teknik ekiplerle çalışmalarını yürütüyorlar" diye konuştu.

'ZORDA KALIRSAK OKUL BAZINDA TATİL EDECEĞİZ'

Zonguldak genelinde tüm yolların açıldığını söyleyen Hacıbektaşoğlu, "Şu anda Zonguldak genelinde kapalı yol yoktur. Hasar alan yollar var ama şu anda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz, bu hasarları biliyor. Kapanan yolların açılması için çalışmalar yapıldı. Şimdi yine temizlik ve onarım çalışmaları bundan sonra devam edecek. Okulların durumu ile ilgili de bütün okulların hasar tespiti yapıldı. Zonguldak genelinde bütün okullara 1 gün, Ereğli ilçemizde de 2 gün ara vermiştik. Sonrasında okulların durumuna göre, ihtiyaç olursa mümkün olduğu kadar öğrencilerimizi diğer okullara yerleştirmeye çalışacağız. Eğer çok zorda kalırsak, okul bazında tatil edeceğiz. Bu, çok kısa süreli olacak. Dün Milli Eğitim Bakanlığı ekipleri de buradaydı. Onlar da hem İl Özel İdaresi hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ekipleri ile çalışmalarını tamamlamak üzereler. Çok kısa zamanda bütün okullarımızın hasarlarını gidereceğiz" dedi.