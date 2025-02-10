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DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
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MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası ziyaretlerini sürdüren DEM Parti İmralı heyeti, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşecek.

Dem Parti'den yapılan açıklamada, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri, Irak'ın Erbil kentinde 16 Şubat Pazar günü Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşecek.

17 ŞUBAT'TA SÜLEYMANİYE'YE GEÇİLECEK

Dem Parti yaptığı görüşmeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Heyet, 16 Şubat Pazar günü Hewlêr'de (Erbil) Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecektir.

İMRALI GÖRÜŞMELERİNİN DETAYLARI PAYLAŞILACAK

Yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan'a iletilecektir" denildi.

İMRALI'YA BİLGİLENDİRME

Heyetin gerçekleştirdiği temaslar, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a iletildi. DEM Parti heyeti siyasi partilerin yanı sıra Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve diğer tutuklu siyasilerle görüşmüştü. Diğer yandan 42 ilde yapılan görüşmelerden oluşturulan bir rapor hazırlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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