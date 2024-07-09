DEM Parti'den Özel'in "Esad ile Erdoğan arasında arabuluculuk" sözlerine tepki: Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun?

Türkiye ve Suriye arasında son dönemde liderler düzeyinde yapılan karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecinin yeniden başlayabileceği olasılığını yeniden gündeme getirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Özgür Özel'in "Arabuluculuk" açıklamasına tepki gösterdi.

"KÜRT KARŞITI BİR SİYASETİ Mİ ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞIYORSUN?"

Normalleşmeye destek yönünde açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Temmuz'da T24'te yayımlanan röportajında, "Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun" demişti. Salı günü partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bakırhan, "Sayın Özel, Erdoğan'la Esat, Kürt karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapmaya çalışıyor. Sen bu arabuluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da bize de Türkiye halklarına da bir yararı yok" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR KENDİ GELECEĞİNE KENDİLERİ KARAR VERMELİ"

Bakırhan Özel'in yapması gerekenin, "Rojava'da, Suriye'de insanların kendi geleceğine kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmak" olduğunu belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkanı, Türkiye'nin Esad ile görüşmesine karşı olmadıklarını ancak "Çözüm için bir görüşme" olması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

"GÖRÜŞME ÇÖZÜM VE BARIŞ İÇİN OLMALIDIR"

Bakırhan, "Bu CHP'ye de size de uygun bir duruş değildir. Arabuluculuk istiyorsanız İran, Irak ve Suriye'de savaşa değil barış siyasetini hayata geçirecek bir politika için arabulucu olun. Biz ilkesel olarak Kuzey ve Doğu Suriye halklarının da Türkiye'nin de Esad ile görüşmesine karşı değiliz ama bu doğru bir görüşme olmalıdır; çözüm ve barış için olmalıdır. Bunun için tabii ki arabuluculuk da olabilir. Bu olmadığı sürece, Şam, Tahran ve Bağdat ile Kürt karşıtlığı üzerinden yapılan her görüşme, her ittifak bir gün oradan geri dönmeye ve çürümeye mahkumdur." dedi.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel T24 röportajında Türiye'deki sığınmacı sorunun çözümüyle ilgili olarak, " Müzakerelerin sonunda zaten eğer Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanırsa ve Türkiye'deki sığınmacıların oraya gideceği zemin oluşursa ve bütün bu sürece AB üyesi ülkeler de katkı sağlarsa sorun çözülür" demişti.

Özel, "Avrupa Birliği'nin desteğiyle Türkiye, Suriye, ABD ve Rusya aynı masaya mı oturacak sizin kafanızdaki formüle göre?" sorusuna, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli" yanıtını vermiş ve bunun için gönüllü olduğunu dile getirerek, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Esad yönetimini ziyaret etmek üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştükten sonra, Şam'a gidebileceklerini ve "son derece iyiye giden bir diyalog içinde" olduklarını da eklemişti.