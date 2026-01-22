Haberler

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'den Grönland açıklaması

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'den Grönland açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'ı almasının söz konusu olmadığını belirterek, bu durumun Danimarka için kırmızı bir çizgi olduğunu ifade etti.

DANİMARKA Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'ın sahibi olmayacağını bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir 'anlaşma çerçevesi' oluşturduklarını duyurmasının ardından Danimarka basınına açıklamada bulundu. Rasmussen, Rutte ile kısa bir görüşme yapabildiğini söyleyerek, "İyi bir görüşme yapmışlar. Danimarka'yı da yakından ilgilendiren Arktik'teki güvenlik durumu ele alınmış. Bu anlamda gün, başladığından daha iyi bitiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Grönland'ı alamayacağını belirten Rasmussen, "ABD'nin Grönland'ın sahibi olması söz konusu olmayacak. Bu kırmızı çizgimiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye rekor bağış
Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Maç sonuna damga vuran görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık Manchester City'den taraftarlarına tarihi jest

57 milyon euroluk rakibine kaybeden 1,3 milyarlık takımdan tarihi jest
Putin'den Trump'ın 'Barış Kurulu' girişimine 1 milyar dolarlık teklif

Gazze için kesenin ağzını açtı, ama bir şartı var
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak