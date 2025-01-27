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Danimarka Başbakanı, İskandinav liderlerini evinde ağırladı

Danimarka Başbakanı, İskandinav liderlerini evinde ağırladı
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Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka'dan dünyanın en büyük adası olan Grönland'ı almak için harekete geçeceğini dile getirmişti. Tehditkâr talebi üzerine Trump ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, görüşmelerinin ardından meslektaşlarını evinde ağırladı.

Trump'ın Grönland'ı almak için yaptığı açıklamalar NATO müttefikleri arasında artan bir dış politika krizine dönüşürken Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile krizi değerlendirmek üzere akşam yemeğinde bir araya geldi.

"MESLEKTAŞLARIMI EVİMDE YEMEĞE DAVET ETTİM"

Evinde gerçekleştirilen daveti sosyal medya hesabından aktaran Danimarka Başbakanı; "Herkese merhaba. Buradan kısa bir durum özeti. Başbakanlık'ta yaptığımız toplantının ardından bu akşam Finlandiya, Norveç ve İsveç'ten gelen İskandinav meslektaşlarımı evimde yemeğe davet ettim. Biz İskandinav ülkelerinde her zaman bir arada durduk ve içinde bulduğumuz yeni ve daha öngörülemez gerçeklikle birlikte, ittifaklar ve dostluklar daha da önemli hale geldi." ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı, İskandinav liderlerini evinde ağırladı!Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

"BİRÇOK YAKIN MÜTTEFİKİMİZ VAR"

Görüşmeleri sırasında Grönland ve ABD Başkanı Donald Trump gibi konuların da ele alındığını belirten Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ; "Bugünkü görüşmemizde bölgesel savunma ve güvenlik iş birliğimizi ele aldık. Durumun ciddiyetini paylaşıyoruz. Savunma ve güvenliğin Danimarka'da, İskandinav ülkelerinde ve Avrupa'nın geri kalanında yüksek önceliğe sahip olmaya devam edeceği ve devam etmesi gerektiği konusunda hiçbir şüphem yok. Birçok kişiden -ki bana yazanlarınız da dahil- dünyadaki durumun insanda güvensizlik hissi yaratabileceğini duyuyorum. Anlıyorum. Danimarka'nın yalnız olmadığını unutmamalıyız. Değerlerimizi paylaştığımız birçok yakın müttefikimiz var. Ve bizi daha da güçlü hale getirme yolunda hızla ilerlediğimiz bir kıtaya aitiz. Bu, hükümet için ve Başbakan olarak benim için önemli bir görev. Bu durum askeriye için de ekonomik ve teknolojik açıdan da geçerli." dedi.

MASA DÜZENİYLE DİKKAT ÇEKTİ!

Danimarka, İsveç, Norveç ve Finlandiya başbakanlarının Trump'ın Grönland tehdidine karşı ne yapacaklarını konuştukları akşam yemeğinde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in akşam yemeği ve sofra düzeni yoğun ilgi gördü. Sadeliği ve mütevaziliği ile dikkat çeken masa, kısa süre içerisinde hızla yayılan fotoğraflar üzerine sosyal medyada büyük yorum topladı.

Haberler.com / Meryem Türk - Dünya
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