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Dan Bilzerian'dan ezber bozan İsrail çıkışı: Filistinlileri insandan aşağı yaratıklar gibi görüyorlar

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Sosyal medya fenomeni ve poker oyuncusu Dan Bilzerian, katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getirdi. Bilzerian, Filistinlilerin insandan aşağı yaratıklar gibi görüldüğünü söyledi.

Amerikalı sosyal medya fenomeni ve poker oyuncusu Dan Bilzerian,katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getirdi.

"HAMAS DİRENİŞ ÖRGÜTÜ, SİNVAR KAHRAMAN"

Hamas'ı bir "direniş örgütü" olarak nitelendiren Bilzerian, geçtiğimiz ay İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ı da "kahraman" ilan etti.

Bilzerian, Yahudiliği "üstünlüğü ve tecavüzü teşvik eden" bir inanç olarak tanımladı ve İsrail'in de bunun bir örneği olduğunu savundu.

    "FİLİSTİNLİLERİ İNSANDAN AŞAĞI YARATIKLAR GİBİ GÖRÜYORLAR"

    Dan Bilzerian, "İnsanların kendilerini diğer insanlardan üstün görmelerihoşuma gitmiyor. Bunu İsrail'de görüyoruz. Orada böyle davranıyorlar. Filistinlilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlar. Ya da onları adeta insandan aşağı yaratıklar gibi görüp öyle davranıyorlar. Bu, Talmud'larında da var. Yani, eğer bir Yahudi değilseniz aslında aşağı bir türsünüz diyor." dedi.

    Dan Bilzerian'dan ezber bozan İsrail çıkışı: Filistinlileri insandan aşağı yaratıklar gibi görüyorlar
    Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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