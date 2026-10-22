Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dammam'da Kral Fahd Havalimanı'na yapılan saldırıda can kaybı 2'ye çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dammam'da Kral Fahd Havalimanı'na yapılan saldırıda can kaybı 2'ye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Sivil Havacılık Genel Otoritesi, yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğünü, havalimanındaki operasyonların da normale döndüğünü açıkladı.

SUUDİ Arabistan'ın doğusundaki Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, yaralanan 8 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve havalimanındaki operasyonların normale döndüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Dammam kentindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye çıktığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin bir Suudi Arabistan vatandaşı ile bir Hindistan sakini olduğu ifade edildi.

Saldırıda yaralanan 8 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altında olduğu aktarılan açıklamada, havalimanındaki operasyonların yeniden normale döndüğü kaydedildi. Otoritenin, hasar tespiti yapmak, yolcuların ve havalimanı personelinin emniyetini sağlamak amacıyla güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı, Yemen'deki Husilerin son dönemde Suudi Arabistan genelindeki sivil altyapıları hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarındaki tırmanışın ardından gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul'da polis ekiplerine silahlı saldırı
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı

Okulda dehşet anları! 16 yaşındaki çocuk öğretmene baltayla saldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Meclis'te ilk adım atıldı
MSB'den AB ve Yunanistan'a Libya tepkisi! Doğu Akdeniz'de geri adım yok

MSB'den AB ve Yunanistan'a "Libya" tepkisi! Geri adım yok
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek değersizleştiriyor

Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek...
Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Eski ev arkadaşını öldürüp kanlar içinde görüntülerini paylaştı

Arkadaşını bıçakla katletti, sonrasında yaptığı hareket kan dondurdu
Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı

Cenazede tartışma yaratacak olay