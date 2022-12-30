Damadın düğünden sadece 3 gün sonra karısını kaynanasıyla evinde aldattığı ortaya çıktı

Endonezya'da Nelida isimli kadın, 5 yıl boyunca nikahsız yaşadığı adamla resmi nikah kıyıp düğün yaptı. Ancak düğünden sadece 3 gün sonra kocasının kendisini annesiyle aldattığını öğrenen kadının adeta dünyası başına yıkıldı.

Endonezya'da ikamet eden Nelida adlı kadın, bir adamla tam 5 yıl boyunca ilişki yaşadı. İkili ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermelerinin ardından aileleri ve akrabalarının katılımıyla bir düğün gerçekleştirdi.

ACI GERÇEK DÜĞÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Düğünden sadece 3 gün sonra acı bir gerçek ortaya çıktı. Evde ilişkiye giren damat ve kaynana, komşular tarafından basıldı. İkili daha sonra bunun ilk olmadığını ve daha önce de beraber olduklarını itiraf etti.

TELEFONLARINI KURCALADI

Başına gelen olaydan sonra annesi ve kocasının telefonlarını kurcalayan Nelida, gördüğü manzaradan sonra bir şok daha yaşadı. Çünkü telefonda annesi ve kocası arasındaki cinsel içerikli mesajları yakaladı.

"EVLENDİKTEN SONRA TAVRI DEĞİŞTİ"

Açıklamada bulunan Nelida adlı kadın evlendikten sonra annesinin kendisine karşı tavırlarında değişiklik de hissettiğini belirterek, "Düğünden sonra annem bana çok garip davranmaya başladı. Kötü bakıyordu ve bana sürekli hakaretler ediyordu. Bunun nedeninin kocamla ilişkisi olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm" dedi. Nelida evliliğini noktalayacağını dile getirdi.