Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi'ne aday olan ve İsrail'i ziyaret eden Valentina Gomez, Gazze Şeridi yakınlarında çektiği bir video nedeniyle büyük bir tepki dalgasının merkezine yerleşti.

GAZZE BOMBALANIRKEN PATLAMIŞ MISIR YEDİ

Kampanya tişörtüyle kameranın karşısına geçen Gomez, elinde patlamış mısır paketiyle rahat tavırlar sergilerken arka planda Gazze'ye yönelik yoğun İsrail bombardımanı görüntüleri yer aldı.

Gomez videoda, "İsrail'deyim, Hamas barış anlaşmasını ihlal etti. Şimdi bombalanıyorlar. Ben de patlamış mısırımı hazırlayacağım. Havai fişekler başlasın!" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE KUR'AN YAKMIŞTI

Valentina Gomez'in adı daha önce de tartışmalı bir olaya karışmıştı. Yaklaşık iki ay önce sosyal medyada, elinde alev makinesiyle bir Kur'an-ı Kerim nüshasını yakarken çektiği görüntüleri paylaşan Gomez, hem ABD içinde hem de uluslararası arenada infial yaratmıştı.