Dağıstan'da ortalık karıştı! İsraillileri taşıyan uçağın geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı
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Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den kaçan Yahudileri taşıyan uçağın havalimanına indiğini öğrenen insanlar ayaklandı. Havalimanını basan insanlar, uçakların motorunda dahi Yahudi aradı. Öfkeli kalabalık havalimanından çıkan araçları da tek tek ararken, olayların yatışmaması üzerine İsrailliler uçağa geri bindirildi. Yetkililer havalimanını kapattı.
Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de, İsrail'den kaçan Yahudilerin geldiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı. İnsanlar uçaklarda Yahudi ararken, İsrailliler uçağa yeniden bindirildi. Havalimanı geçici olarak kapatıldı.
Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Dağıstan'da ortalık karıştı. Başkent Mahaçkale'ye İsrail'den kaçan Yahudileri taşıyan uçağın indiğini öğrenen insanlar havalimanını bastı.
Haberi alan yüzlerce kişi havalimanında uçakların içinde Yahudi aradı. Öfkeli kalabalık havalimanından çıkan araçları da tek tek durdurarak arama yaptı.
Olayların yatışmaması üzerine İsrailliler uçağa yeniden bindirildi. Yetkililer havalimanını kapattı.