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İngiltere'nin diplomatik pasaportlu Türklerden vize talep edeceği iddiaları yalanlandı

İngiltere'nin diplomatik pasaportlu Türklerden vize talep edeceği iddiaları yalanlandı
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Birleşik Krallık'ın Türkiye'de diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirileceği haberleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Londra hükümetinin bu uygulamasının Türklere karşı olmadığının altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bazı yayın organlarında yer alan Birleşik Krallık'ın yeni vize politikası kapsamında Türkiye'de diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirileceği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Basına yansıyan haberlerde 11 Mart'tan itibaren Bakanlar, Milletvekilleri, Büyükelçiler ve Cumhurbaşkanı da dahil tüm diplomatik pasaport sahiplerinin Birleşik Krallık'a giderken vize almak zorunda kaldığı belirtilmişti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 Mart'ta hayata geçirilecek bu uygulamanın Türkiye'ye özgü olmadığı Birleşik Krallık'ın aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olarak tüm ülkeler için geçerli olacağı belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"BU TÜR HABERLER MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR"

Bazı basın yayın organlarında yer alan " İngiltere, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceğini bildirdi." iddiası manipülasyon içermektedir. Bahse konu uygulama, ülkemize münhasır bir adım olmayıp, Birleşik Krallık'ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır.

Birleşik Krallık, Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli bir program başlatmış ve Evrensel Seyahat İzni uygulamasını hayata geçirmiştir. Söz konusu uygulama uyarınca, Birleşik Krallık'a giden yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirilmiştir.

"ÜCRETSİZ VİZE DEVAM EDECEK"

Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamilleri, bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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