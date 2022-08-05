Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te Rusya'nın Soçi kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen saat olan 15.20'da Rus Sanatoryum'da bir araya geldi. İki liderden ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz aldı. Erdoğan'a "Hoş geldiniz" diyen Putin daha sonra Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'yla ilgili Türkiye'ye yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. Putin, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için Erdoğan'a yönelik, "Sizin eseriniz" ifadelerini kullandıktan sonra sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan da, iki ayrı şekilde gerçekleşecek görüşmenin basına açık olan bölümünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Tahıl anlaşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgemizdeki son durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Avrupa'nın Rus gazını Türkiye üzerinden alması çok önemli. Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili etraflıca bir görüşme yapacağız. Bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" dedi.