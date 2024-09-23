Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda UCM Başsavcısı ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulundu. İkili temasları çerçevesinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, uluslararası ilişkiler ve hukukun üstünlüğü açısından dikkat çekici bir adım olarak kaydedildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan ile bir araya geldi.