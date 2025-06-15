Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump ile İsrail- İran çatışmalarına ilişkin yaptığı görüşmede "Nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yol diplomasidir. Bu yolda her türlü gayreti sergilemeye hazırız" dedi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetlenirken; diplomasi trafiği de hız kazandı. Bir çok ülke lideri, çatışmaların sona ermesi için görüşmeler yaparken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çok sayıda ülke lideriyle görüşmeler gerçekleşti.

TRUMP İLE 2. KEZ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ikinci bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail-İran savaşının ele alındığı görüşmede Erdoğan Trump'a, "Tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmeli. Nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yol diplomasidir. Bu yolda her türlü gayreti sergilemeye hazırız." dedi.

"TEHLİKELİ GİDİŞATA ENGEL OLUNMALI"

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı" denilmişti.