Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu Kapsamında Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunan ABD'de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili temaslarda bulundu. Görüşmenin detayları ve sonuçları, iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine önemli bilgiler sağlayacak.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.