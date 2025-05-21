Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin ardından devlet ve hükümet başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çekimine katıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin ardından devlet ve hükümet başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Budapeşte manzarası önünde devlet ve hükümet başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çekimine katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya