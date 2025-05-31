Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile İkili İlişkileri Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile İkili İlişkileri Görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti ve Orban'ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, iş birliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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