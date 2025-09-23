Haberler

Erdoğan, Libya Başkanı ile Görüştü

Erdoğan, Libya Başkanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması ve iş birliğinin artırılması için gayretlerin artarak süreceğini belirtti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
Yaşlı adam, eğlence mekanından çıktıktan sonra aracında son nefesini verdi

Eğlence mekanı çıkışı son nefesini verdi! Yaşlı adamın sır ölümü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.