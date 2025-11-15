Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Karabağ Zaferi sonrası Türkiye ile Ermenistan arasında hız kazanan normalleşme sürecine yeni bir başlık daha eklendi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ülke genelinde on yeni cami inşası için süreç başlattığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre camilerin beşi Türkiye sınırına yakın bölgelerde, diğer beşi ise ülkenin büyük şehirlerinde yapılacak. Projenin, iki ülke arasındaki ilişkileri kültürel ve dinî boyutta güçlendirmesi bekleniyor.

"ERDOĞAN TEŞVİK ETTİ" İDDİASI

Erivan'a yakın kaynaklar, söz konusu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklendiğini öne sürüyor. Erdoğan'ın bu girişimi, iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bir "fırsat" olarak gördüğü belirtiliyor.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 98'i Hıristiyan olan Ermenistan'da Paşinyan'ın projeye sıcak baktığı, hatta Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı üzerinden fon ayrılmasını sağladığı ifade ediliyor.

İNŞAATLAR ARALIK BAŞINDA BAŞLAYABİLİR

Yeni camilerin inşaat çalışmalarının aralık ayı başında başlaması bekleniyor. Ermenistan'da halihazırda faaliyet gösteren tek cami ise Erivan'daki 18. yüzyıldan kalma Gök Camii (Hüseyin Ali Camii).