Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili, "Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin ilk tepkisini yazılı bir açıklamayla verdi.

"NETANYAHU HÜKÛMETİNİN ÇATIŞMA VE İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRME AMACINDA OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA AÇIKÇA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in bugün Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar'ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN FİLİSTİN HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin her zaman Filistin ve Katar'ın yanında olduğunu vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır. Terörizmi bir devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır. İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak; ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Katar'daki saldırısı, Netanyahu'nun çatışmayı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha göstermiştir

Kaynak: Haberler.com / Dünya
İsrail'in Katar'daki saldırısında 5 Hamas üyesi hayatını kaybetti

İsrail'in sürpriz saldırısında can kayıpları var
Fransa'da Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, başbakan olarak atandı

Avrupa'nın dev ülkesinde hükümet krizi! Yeni başbakan belli oldu
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa etti

Belediye başkanvekili, zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.