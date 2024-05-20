Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla Kabine Toplantısı dolayısıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan konuşmasında "Reisi'nin ölümünden büyük üzüntü duydum. Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

"İHA'NIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI"

Helikopterin enkazına ulaşılmasında kritik bir görevi yerine getiren Akıncı İHA hakkında da konuşan Erdoğan "İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü." dedi.

NE OLMUŞTU?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışı dönüşünde kaza yaptı. Helikopterin enkazına Türkiye'nin görevlendirdiği Akıncı İHA'nın da tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

MİLLİ YASTA NE OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.