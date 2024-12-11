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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce "Görevden al" dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce
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Suriye'de muhaliflerin 'Baş Haydut' diyerek tarif ettiği Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın evinde devasa tüneller bulundu. Hakkında az bilgi bulunan Mahir Esad'ın hayatı merak uyandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce kardeş Esad'la ilgili bir çağrı yaptığı öğrenildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi. Mahir Esad'a ait Şam'da malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Eve giren muhalifler arama yaptı, gazeteciler ise tüneli görüntüledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

MUHALİFLER "BAŞ HAYDUT" DİYOR

Kardeşi Beşar Esad kadar acımasız olan Mahir Esad, gözlerden uzak bir hayat sürdü. Bu da ona dair bilgileri, hayatını ve yaptığı zalimlikleri merak ettirdi. Suriyeli muhaliflerin "Baş haydut" diyerek tarif ettiği Mahir, Beşar'ın 1970 doğumlu küçük kardeşi... En az ağabeyi kadar kanlı ve gaddar kişiliğiyle tanınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

BM ve AB'nin yaptırım listesinde yer alan Mahir Esad, Suriye Askeri İstihbaratı ile birlikte ülkenin güvenlik güçlerinin çekirdeğini oluşturan Suriye Ordusu'nun en önemli 4. Zırhlı Tümeni'nin komutanı olarak görev yapıyordu. Mahir Esad iç savaş öncesinde ve sonrasında Suriye'nin birçok yerine meydana gelen katliamların bizzat sorumlusu olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

ERDOĞAN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEMİŞTİ

2011 yılında Daily Telegraph gazetesinin Orta Doğu muhabiri Adrian Blomfield imzalı haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mahir Esad'ın acımasızlıkları nedeniyle görevden alınmasını istediği yazılmıştı. Haberde, "Erdoğan'ın Beşar Esad'dan, büyük nefret uyandıran kardeşi Mahir Esad'ı ordudaki görevinden derhal almasını talep ettiği' aktarılıyor" ifadeleri yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Mahir Esad'ın eşi Manal Esad sosyal medya hesabından Suriye'nin yeni bayrağını,"Aile ve vatan satıcılarına rağmen, yaşasın özgür ve gururlu Suriye" notuyla paylaştı. Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçtığı bildirildi ancak Mahir'in nerede olduğuna dair teyitlenmiş bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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