Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad ailesi döneminin sona ermesinin ardından devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad'ın başkent Şam'daki evi görüntülendi. Mahir Esad'a ait Şam'da malikanede, devasa bir tünel kompleksi bulundu. Eve giren muhalifler arama yaptı, gazeteciler ise tüneli görüntüledi.

MUHALİFLER "BAŞ HAYDUT" DİYOR

Kardeşi Beşar Esad kadar acımasız olan Mahir Esad, gözlerden uzak bir hayat sürdü. Bu da ona dair bilgileri, hayatını ve yaptığı zalimlikleri merak ettirdi. Suriyeli muhaliflerin "Baş haydut" diyerek tarif ettiği Mahir, Beşar'ın 1970 doğumlu küçük kardeşi... En az ağabeyi kadar kanlı ve gaddar kişiliğiyle tanınıyor.

BM ve AB'nin yaptırım listesinde yer alan Mahir Esad, Suriye Askeri İstihbaratı ile birlikte ülkenin güvenlik güçlerinin çekirdeğini oluşturan Suriye Ordusu'nun en önemli 4. Zırhlı Tümeni'nin komutanı olarak görev yapıyordu. Mahir Esad iç savaş öncesinde ve sonrasında Suriye'nin birçok yerine meydana gelen katliamların bizzat sorumlusu olarak görülüyor.

ERDOĞAN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEMİŞTİ

2011 yılında Daily Telegraph gazetesinin Orta Doğu muhabiri Adrian Blomfield imzalı haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mahir Esad'ın acımasızlıkları nedeniyle görevden alınmasını istediği yazılmıştı. Haberde, "Erdoğan'ın Beşar Esad'dan, büyük nefret uyandıran kardeşi Mahir Esad'ı ordudaki görevinden derhal almasını talep ettiği' aktarılıyor" ifadeleri yer almıştı.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Mahir Esad'ın eşi Manal Esad sosyal medya hesabından Suriye'nin yeni bayrağını,"Aile ve vatan satıcılarına rağmen, yaşasın özgür ve gururlu Suriye" notuyla paylaştı. Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Moskova'ya kaçtığı bildirildi ancak Mahir'in nerede olduğuna dair teyitlenmiş bir bilgi bulunmuyor.