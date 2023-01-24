Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO resti İsveç basınında! Ses tonu detayına dikkat çektiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından İsveç'teki Kur'an provokasyonuna yönelik olarak tarihi bir rest çekti ve "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu sözler İsveç basınında geniş yankı uyandırırken uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç bu kadar sert konuşmadığına dikkat çekti ve NATO üyeliği için ışığın azaldığını öne sürdüler.

İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK/YPG terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırı ve daha sonrasında Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

"NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN SES TONU HİÇ BU KADAR SERT OLMAMIŞTI"

Bu sözler İsveç basınında geniş yer bulurken Aftonbladet gazetesine konuşan uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunun daha önce hiç bu kadar sert olmadığına dikkat çekti ve NATO üyeliği için ışığın azaldığını vurguladı.

"SÖZLERİ MUTLAKA CİDDİYE ALINMALI"

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü başkanı Paul Levin, "Türkiye Noel'den önce İsveç'in yeterince ilerlemediğini söylese de, hala daha uzlaşmacı bir ton vardı. Erdoğan'ın sözleri ciddiye alınmalı" ifadelerini kullandı.