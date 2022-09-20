Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden gösterdiği fotoğraf en çok Yunan tarafını rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda söz aldı. Konuşmasında dünya gündeminden birçok konu başlığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de Yunanistan'ın geri itmesi sonucu hayatını kaybeden 2 çocuğun fotoğrafını gösterince salonda büyük bir sessizlik oluştu, Yunanistan tarafı da fotoğrafta karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, terörle mücadeleden Yunanistan ile yaşanan gerilime kadar pek çok kritik başlıkta mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye karasularına geri iterek ölümüne neden olduğu çocuklarla ilgili de konuştu.

"TÜRKİYE, YENİ AYLAN BEBEKLER ÖLMESİN DİYE ÇIRPINIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir." dedi.

"BU ACIMASIZLIĞA BİR DUR DENMELİ"

Avrupa'nın, BM'nin kurumlarının bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiştir diyen Erdoğan, "Geçen hafta 9 haftalık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahab Yunan güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

"MÜLTECİ KRİZİ BÖYLE ÇÖZÜLMEZ"

Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez diyen konuşan Erdoğan, "Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.