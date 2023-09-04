Erdoğan ile kendisini karşılayan Putin arasında güldüren diyalog: Bizim Karadeniz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili görüşmelerde bulunmak için Soçi'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boçarov Ruçey Sarayı'nın kapısında karşıladı. Yolculuğunun nasıl geçtiğini soran Putin'in "Bize tatile gelin bir dahaki sefere. Çok yeşillik bir alan burası" sözlerine Erdoğan'ın yanıtı "Bizim Karadeniz" oldu. Erdoğan'ın verdiği yanıt sonrası ikili arasında samimi bir görüntü oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Dünyanın çözüme kavuşmasını beklediği tahıl koridoru meselesinin ana gündem maddesi olacağı zirve öncesinde kaydedilen bir görüntü ise büyük ses getirdi.

PUTİN ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmeler yapmak üzere Soçi'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boçarov Ruçey Sarayı'nda kapıda karşıladı.

İKİ LİDER ARASINDA GÜLÜMSETEN DİYALOG

Araçtan inerek kapıya doğru yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasındaki diyalog ise izleyen herkesi gülümsetti.

"BİZE TATİLE GELİN BİR DAHAKİ SEFERE"

Erdoğan, yolculuğunun nasıl geçtiğini soran Putin'e "1 saat 15 dakika sürdü" yanıtını verirken, Rus heyetinden "O zaman bize tatile gelin bir dahaki sefere" karşılığını aldı.

"BİZİM KARADENİZ"

Putin'in "Çok yeşillik bir alan burası" sözlerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten "Bizim Karadeniz" yanıtı gecikmedi. İki lider aralarındaki diyalogun ardından sarayı içine doğru ilerledi.