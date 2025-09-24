Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki savaşın en önemli gündem maddesi olduğunu vurguladı. İsrail'in yanında olduğunu açıkça dile getiren Trump, çözümün ise Avrupa'da değil, Orta Doğu'da aranması gerektiğini söyledi.

AVRUPA'YA AĞIR ELEŞTİRİ

Konuşmasında Avrupa ülkelerini sert sözlerle hedef alan Trump, kıtanın "cehenneme döndüğünü" iddia etti. Daha önce de Avrupalı liderleri alenen azarlayan ABD Başkanı, Gazze konusunda Avrupa'yı "savaşı daha kötü hale getirmekle" suçladı.

ERDOĞAN'I YANINA OTURTTU

Trump'ın mesajları sadece sözleriyle değil, oturduğu masalarla da dikkat çekti. Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün ve Mısır liderleriyle aynı masada bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yanına oturttu. Burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada yapılan en önemli toplantı bu masada gerçekleşiyor. Bir şeyi bitirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderleri ağırlamıştı.

"BM İŞE YARAMIYOR"

Birleşmiş Milletler'i "işe yaramayan bir kurum" olarak nitelendiren Trump, kurumun sorunları çözmekten çok yeni sorunlar çıkardığını öne sürdü. Gazze konusunda sınırlarını net çizen ABD Başkanı, Avrupa'yı dışlayarak Orta Doğu ülkeleriyle işbirliğini öne çıkardı. Trump'ın bu tavrı, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından diplomasi trafiğini hızlandırdığı ve Gazze'de barış görüşmelerinin gelecekte daha çok Orta Doğu merkezli yürütüleceği mesajı olarak değerlendirildi.