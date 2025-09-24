Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi
BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'yı Gazze konusunda yetersiz olmakla suçlarken, çözümün Orta Doğu ülkeleriyle sağlanacağını vurguladı. Erdoğan'ı yanına oturttuğu masada "Bugün en önemli toplantı bu masada yapılıyor" diyerek işbirliği mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'deki savaşın en önemli gündem maddesi olduğunu vurguladı. İsrail'in yanında olduğunu açıkça dile getiren Trump, çözümün ise Avrupa'da değil, Orta Doğu'da aranması gerektiğini söyledi.

AVRUPA'YA AĞIR ELEŞTİRİ

Konuşmasında Avrupa ülkelerini sert sözlerle hedef alan Trump, kıtanın "cehenneme döndüğünü" iddia etti. Daha önce de Avrupalı liderleri alenen azarlayan ABD Başkanı, Gazze konusunda Avrupa'yı "savaşı daha kötü hale getirmekle" suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yayına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

ERDOĞAN'I YANINA OTURTTU

Trump'ın mesajları sadece sözleriyle değil, oturduğu masalarla da dikkat çekti. Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün ve Mısır liderleriyle aynı masada bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da yanına oturttu. Burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada yapılan en önemli toplantı bu masada gerçekleşiyor. Bir şeyi bitirmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yayına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdiABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderleri ağırlamıştı.

"BM İŞE YARAMIYOR"

Birleşmiş Milletler'i "işe yaramayan bir kurum" olarak nitelendiren Trump, kurumun sorunları çözmekten çok yeni sorunlar çıkardığını öne sürdü. Gazze konusunda sınırlarını net çizen ABD Başkanı, Avrupa'yı dışlayarak Orta Doğu ülkeleriyle işbirliğini öne çıkardı. Trump'ın bu tavrı, İsrail'in Katar'a saldırısının ardından diplomasi trafiğini hızlandırdığı ve Gazze'de barış görüşmelerinin gelecekte daha çok Orta Doğu merkezli yürütüleceği mesajı olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıhic33:

Erdoğan'ı yanında oturtmuş da bilmem ne ne. Ya bırakın bu işleri, sadede gelin sadede. Sonuçta elde edilen hep sıfır.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Kuru ekmek olmuş 15 lira neyin kafası mel mel gururlanmalar

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıtt:

Bu resimde güçlü Türkiye görüyorum

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

He babam heeee.. 20 senedir ayni terane. Eziklik boyle bir sey babam. Agasi marabasinin sirtini sivazladi diye marabanin ailesi agam bizi seviii diye evde def calip oynisiz. :))

yanıt17
yanıt13
Haber YorumlarıBükücü:

Dünyayı Türkiye'mi yönetiyor? Yoksa Türkiye'yi ABD mi? bu fotoğraftan hangisini çıkarmalıyız?

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Resimlerden anlam çıkarıp avunuruz, neticeyi görelim. Mesela Eskişehir'de ki önemli madenleri istiyor vermeyin de resimlere o zaman bakarız:))

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
Arda Güler boş geçmedi! Real Madrid, Levante'yi 4-1 yendi

Bu takımı kim durduracak?
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü

İşten çıkarılan kadının gözü döndü! Kaynar suyla haşladı
